Genoa, sabato prossimo amichevole ad Alessandria

In previsione della sosta prevista il prossimo fine settimana per lasciare campo agli impegni delle nazionali, sabato 8 settembre il Grifone sarà di scena allo stadio Moccagatta (ore 15:30), per un test con l’Alessandria di mister D’Agostino che partecipa al campionato di Serie C.

Un’amichevole organizzata per allenare il ritmo partita, a uso dei giocatori che non risponderanno alle convocazioni dei vari ct. Nella giornata di oggi il selezionatore dell’Italia, Roberto Mancini, diramerà le chiamate per i prossimi impegni degli azzurri nella Nations Cup. Tra i due match in calendario, quello contro la Polonia di Krzysztof Piatek a Bologna. La squadra raggiungerà la città piemontese dopo il pranzo consumato nella club house di Villa Rostan. E’ lunga la tradizione di incontri con i Grigi, vittoriosi pochi anni fa al Ferraris, in uno storico match di Coppa Italia.