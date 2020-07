Genoa, ripresa dei lavori dopo il derby vinto

Qualche ora di recupero per i giocatori dopo la partita di ieri sera. Una mattinata di stacco. Didi Nicola ha dato appuntamento nel pomeriggio per proseguire il programma su piani diversi. Per la sfida di sabato con l’Inter (ore 19:30), restano da monitorare i progressi degli acciaccati. Non potrà essere della partita l’uomo del match. Il danese Lerager, diffidato, è stato ammonito con i blucerchiati. Al centro sportivo è in arrivo il nucleo della Primavera, aggregato da settimane alla squadra. Capitan Bianchi e compagni prenderanno parte alla partitella che i giocatori meno utilizzati sosterranno sul manto del ‘Signorini’. Un biliardo come quello del Ferraris. Venerdì, dopo la rifinitura, la squadra si trasferirà in ritiro per completare le fasi preparatorie.