Genoa, report dall’infermeria rossoblu

Ecco le ultime in casa Genoa su Pandev, Biraschi e Perin e l’infermeria rossoblu.

L’attaccante macedone ha svolto i primi passi in gruppo, mentre il difensore si è allenato regolarmente e dovrebbe dunque essere a disposizione per la gara contro l’Udinese. C’è ottimismo riguardo il recupero di Mattia Perin: il portiere oggi ha svolto una seduta differenziata, ma potrebbe tornare in tempo per la partita di sabato.

Genoa, le ultime su Pandev, Biraschi e Perin

Genoa, la probabile formazione contro l’Udinese

Contro l’Udinese Ballardini dovrebbe puntare su Goldaniga e Criscito ai lati di Radovanovic in difesa. A centrocampo Strootman e Zajc interni, Badelj perno centrale; sugli esterni Zappacosta e uno tra Czyborra e Ghiglione. In avanti Destro è squalificato: accanto a Shomurodov dovrebbe esserci uno tra Pjaca e Scamacca, con il primo leggermente favorito.

Questa la probabile formazione del Genoa contro l’Udinese:

Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra (Ghiglione); Pjaca (Scamacca), Shomurodov.