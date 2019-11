Genoa, Radu: Abbiamo imboccato la strada giusta

Parate capolavoro che griffano una partita. Come quella su Elmas al San Paolo. Proprietà di palleggio per fare (ri)partire le azioni. Della serie. La miglior difesa è… il possesso palla. Ruolo a tutto tondo quello del portiere negli schemi di mister Motta. Andrei Radu non si è tirato indietro. Sudore e lavoro duro. Coordinato da due preparatori come Scarpi e Raggio Garibaldi. Il numero 97 sta vivendo un momento d’oro. “Coraggio e fiducia: è l’impronta che ha dato il mister. La prestazione di Napoli è stata sintomatica. Anche nelle partite più difficili giochiamo il pallone. Abbiamo imboccato questa strada, e i segnali sono positivi. Sul Elmas è andata bene. Merito dell’allenamento quotidiano a cui veniamo sottoposti con Jandrei e Marchetti. L’Olimpiade con la Romania? Sarà un’esperienza emozionante nel villaggio olimpico. Prima però viene il Genoa”.