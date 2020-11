Genoa, primato di giocatori italiani schierati in A

Un record che per il momento galleggia nel Golfo Ligure. Non c’è trippa per gatti su altri lidi. Per la precisione galleggia nello specchio acqueo, compreso tra le banchine del porto di Genova e quelle de La Spezia. Si tratta del primato di giocatori italiani schierati in questo avvio del campionato di Serie A Tim. Il Grifone ha impiegato sinora ben quindici giocatori con passaporto nazionale, gli stessi del club aquilotto che ha disputato però un incontro in più. Una tendenza che farà piacere ai promotori del made in Italy. Tanto più in un torneo come l’attuale, in cui la forbice tra il numero di calciatori stranieri tesserati (in maggioranza) ed elementi indigeni (in minoranza) si è allargata rispetto al passato.