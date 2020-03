Genoa, Preziosi pensa al mercato e punta a tenere Perin

Il Grifone, in attesa di scendere nuovamente in campo, pensa già al futuro ed al prossimo mercato estivo.

Il ragazzo attualmente è ancora di proprietà juventina ed è tornato in Liguria solamente in prestito secco fino a fine stagione. Molto del suo destino appare però legato a doppio filo con quello del Genoa. Qualora i rossoblù dovessero mantenere la categoria Perin farebbe di tutto per restare ancora a Pegli. In caso contrario il suo rientro in Piemonte sarebbe praticamente scontato.

Ma il suo futuro in bianconero rimane comunque in bilico soprattutto se l’eterno Gianluigi Buffon dovesse continuare a giocare ancora.