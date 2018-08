Genoa presente a Milano, ultime ore di mercato

Ultime ore per la sessione estiva di calcio-mercato. Alle 20 scade il termine del deposito in Lega per le residue operazioni che i club completeranno in termini di movimenti in entrata, al netto delle finestre che resteranno aperte su alcuni Paesi invece per le cessioni all’estero.

A Milano è presente una qualificata delegazione del Genoa, comprendente il dg Perinetti, il ds Donatelli, il coordinatore scouting Marcheggiani e il ds della Primavera Taldo, per le limature finali forti del lavoro espletato in anticipo, nelle scorse settimane, per la definizione della rosa della prima squadra e della rappresentativa giovanile. Anche l’opera di sfoltimento ha avuto una netta impennata negli ultimi giorni. Oggi pomeriggio sono in programma una serie di appuntamenti all’Hotel Melià, sede ufficiale delle trattative.