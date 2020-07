Genoa, preparazione in vista della Spal

Ricaricarsi sotto il profilo fisico e mentale. Il giorno dopo la partita con il Napoli, il Genoa si è ritrovato per recuperare energie e cambiare capitolo.

Con la Spal il calendario offre un’altra sfida da cui ottenere punti per azionare la freccia. La preparazione è ripresa con programmi calibrati sulle necessità contingenti, in attesa del ricongiungimento per la sessione di venerdì già di matrice tattica. La prestazione, e il risultato con il Napoli, “nella ripresa siamo stati più continui nel proporre il nostro calcio”, ha rimarcato il tecnico nel dopo partita, sono stati archiviati. Con i giovani della Primavera, nel gruppo operativo sul terreno di gioco, l’allenamento è stato scaglionato in più fasi e incentrato su una vivace partitella a campo ridotto. Le istruzioni energiche del tecnico hanno scandito i ritmi, davanti ai dirigenti di supporto a staff e squadra.