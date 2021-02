Genoa, preparazione in palestra per mister Ballardini

Prevenzione, propriocettiva, potenziamento, elasticità. Il buongiorno ha colto i giocatori in palestra per una serie di circuiti allestiti dai preparatori atletici a contatto con il campionario di attrezzi, macchine e strumenti di cui sono dotati gli spazi, inaugurati lo scorso anno a conclusione degli ingenti lavori. Lavori che al Centro Sportivo Signorini di fatto sono proseguiti e, in questi mesi, stanno interessando la riqualificazione di un’ala della struttura, destinata a ospitare spogliatoi e locali per altri usi. Dopo la prima parte dell’allenamento svolto al coperto, i giocatori sono usciti per sottoporsi alla fase tecnica con mister Ballardini e i collaboratori.