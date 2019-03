Genoa, Prandelli: Non siamo ancora fuori pericolo

Due stagioni da allenatore del Parma. Due quinti posti, la qualificazione alla Coppa Uefa. Uno stile inconfondibile, dentro e fuori dal campo.

Lo stadio Tardini ha sempre riservato applausi a scena quando Cesare Prandelli è tornato da ex. “Parma è stata una parentesi indimenticabile. Un’esperienza umana e professionale che mi ha dato tantissimo”. L’abito su misura rispetto alla stoffa. “Sono contrario ai dogmi nel calcio. Ho sempre cercato di essere realista e ritagliare il vestito sulla base del materiale a disposizione”. Una sfida sabato tra squadre con gli stessi punti. Non è ora di alzare il piede dall’acceleratore, con 36 punti in palio a dodici giornate dalla fine. “Non facciamo voli di fantasia. Siamo in una zona a rischio della classifica. Basta poco per scivolare indietro. Restiamo coinvolti nella lotta salvezza”.