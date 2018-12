Genoa, Piatek ancora re dei bomber

Un’altra settimana sul trono dei bomber per KP9, al secolo Krzysztof Piatek, stavolta senza la compagnia di CR7.

Re dei cannonieri in Serie A come in Coppa Italia. Undici reti in campionato da aggiungere alle sei nell’altra manifestazione nazionale. I conti sono presto fatti. Sono 17 reti, prima che scocchi il Natale, distribuiti in altrettante partite. Il ‘Venerdi’ (traduzione in polacco del cognome) rossoblù fa festa in ogni occasione. Una media di un gol a incontro che sta mantenendo durante tutto l’anno solare, sin da quando giocava ancora nel Ks Cracovia, prima di sbarcare nel club di calcio più antico in Italia. Numeri che fanno impressione e vengono impaginati sulle copertine delle riviste specializzate. Internazionali e non.