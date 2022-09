Genoa-Parma 3-3, Estevez riprende il Grifone nel finale

Beffa per il Genoa che non riesce a vincere al termine di una gara dai mille stravolgimenti al Ferraris contro il Parma.

Primo tempo davvero spumeggiante aperto dall’occasione per Mihaila che servito da Inglese chiama alla parata Martinez. Genoa che reagisce a fa subito male; Gudmundsson se ne va in progressione, serve Jagiello che calcia una botta potentissima che si stampa sulla traversa. Pallone raccolto al volo da Frendrup che insacca col mancino.

Parma che reagisce prontamente con la sforbiciata di Mihaila corretta dalla testa di Inglese che fa 1-1. Buona fase questa per gli ospiti che riescono anche nel sorpasso con Mihaila che si mette ancora in proprio, ancora con una deviazione, questa volta avversaria, e batte Martinez.

Genoa ferito ma capace di riprendersi e di raggiungere il pari nel finale di frazione con Hefti, lesto a raccogliere la smanacciata di Chichizola.

L’inizio di secondo tempo riserva un colpo di scena. Gudmundsson sfonda ancora sulla fascia per poi essere agganciato in area. Nessun dubbio sulla concessione del rigore che Massimo Coda trasforma per il nuovo vantaggio del grifone.

Padroni di casa abili successivamente ad abbassare i ritmi. Il botta e risposta dei primi 45′ di gioco è un lontano ricordo. Tutto sembra andare nell’unica direzione ormai tracciata, fino all’89’ minuto quando Estevez raccoglie nel migliore dei modi un calcio d’angolo coordinandosi con un piattone preciso. Nel recupero c’è spazio per il doppio giallo per Gudmundsson col Genoa che finisce così in dieci la partita.

Genoa- Parma 3-3: il tabellino della gara

Genoa (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac (84′ Vogliacco); Badelj, Frendrup; Jagiello (67′ Portanova), Gudmundsson; Coda (75′ Yeboah), Ekuban (75′ Yalcin).

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly (56′ Benedyczak), Circati, Romagnoli, Osterwoolde (79′ Zagaritis); Juric (56′ Estevez), Bernabè; Man (56′ Ansaldi), Vazquez, Mihaila; Inglese (81′ Tutino).

Marcatori: 16′ Frendrup (G), 21′ Inglese (P), 37′ Mihaila (P), 42′ Hefti (G), 51′ Coda (G), 89′ Estevez (P).

Ammoniti: Vazquez (P), Badelj (G), Gudmundsson (G), Juric (P), Coulibaly (P), Bani (G), Circati (P)

Espulso: Gudmundsson (G).