Genoa, pacchetto regalo per i tifosi rossoblu

Pacchetto regalo del Genoa ai suoi tifosi per stare vicino alla squadra nelle festività natalizie.

Prevendita Christmas Pack

Prezzi (tariffa intera): Tribuna Inferiore Centrale 120 euro, Distinti 45 euro, Gradinata Sud 30 euro.

La promozione “Christmas Pack” prevede prezzi agevolati per acquistare il titolo di accesso, solo tariffa intera, valido per le prossime due partite interne di campionato. Con l’Atalanta sabato 22 dicembre e con la Fiorentina sabato 29. Entrambe le gare inizieranno alle 15. Il biglietto cumulativo in offerta è disponibile al Ticket Office del Genoa Museum and Store (10-19), nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it. La promozione è stata lanciata dal club per queste festività.

Prevendita Genoa-Atalanta

Prezzi (*tariffa Under 18): Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Gradinata Sud 20 euro (*10).

E’ iniziata inoltre la prevendita singola per il match con l’Atalanta. E’ attivo per questo incontro l’ingresso gratuito in Distinti e Sud per gli Under 14 ritirando un biglietto esclusivamente al Ticket Office in via al Porto Antico 4. La vendita dei tagliandi settore ospiti, per i residenti in Lombardia, è rivolta unicamente ai possessori di tessera del tifoso dell’Atalanta.