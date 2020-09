Genoa, operazioni di mercato in vista per il Grifone

Una raffica di operazioni a venti giorni dalla fine della sessione estiva. Tra ritorni eccellenti, colpi di mercato, investimenti in prospettiva. E’ quella che il Genoa sta portando alla ribalta, tra ufficializzazioni timbrate o in attesa dell’inchiostro, con il duplice proposito di puntellare la rosa e limarla in maniera congrua. Tutta la direzione sportiva, in contatto con la proprietà, sta stringendo per finalizzare altre trattative sul doppio binario in entrata e uscita. Il club ha messo il focus in questi giorni sugli obiettivi individuati, senza precludersi soluzioni alternative. Un lavoro a 360° quello che riguarda l’attività per la prima squadra. E a ruota per le rappresentative giovanili nell’ottica della formazione degli organici.