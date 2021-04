Genoa, nessuna lesione per Davide Zappacosta

Sospiro di sollievo in casa Genoa dopo che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Davide Zappacosta, costretto ad uscire anzitempo nel finale della gara contro la Juventus per un fastidio muscolare, non hanno evidenziato lesioni. Le condizioni del giocatore , fa sapere la società rossoblù, verranno valutate giorno per giorno.

Intanto alla ripresa degli allenamenti odierna si è rivisto in campo anche l’altro esterno Czyborra, assente a Torino per una leggera distorsione al ginocchio subita in allenamento la scorsa settimana. Czyborra domani tornerà ad allenarsi con i compagni e a questo punto è molto probabile un suo ritorno per la prossima sfida contro il Milan.

Considerando invece le tre sfide che attendono i rossoblù da domenica prossima a quella successiva, Milan, Benevento e Spezia, è probabile che Zappacosta possa rimanere a riposo per la gara del Meazza e torni a disposizione per le due partite successive.