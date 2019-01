Genoa-Milan ore 21, striscioni in città: a Nervi insulti contro i rossoneri

Genoa-Milan di lunedì prossimo. Stamane in città sono apparsi striscioni, appesi durante la notte, che scaldano il clima in vista del match.

“Se l’ordine pubblico volete tutelare non dovreste provocare” è il testo dello striscione comparso all’ingresso della tribuna del Ferraris.

“Osservatorio incompetente il calcio è della gente” quello appeso nella zona di corso Aurelio Saffi.

“Lunedì ore 15 la morte del calcio” quello lasciato in corso Europa.

“Avete rotto il ca…lcio” quello lasciato nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Nervi.

Sempre nei pressi dello svincolo di Nervi è stata vergata una scritta di insulti contro la squadra rossonera.

La decisione della Lega calcio, su indicazione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, di non riportare il posticipo alle 21 ha provocato numerose critiche visto che molti tifosi per poter assistere alla partita dovranno prendere un pomeriggio di ferie e le scuole in zona stadio chiuderanno un’ora prima. Senza contare il caos traffico in Valbisagno, che si ripercuoterà in centro.

Genoa-Milan ore 21: il comunicato integrale dell’associazione club genoani

Intanto, i tifosi rossoblu hanno in programma una protesta. Probabilmente una parte di loro resterà fuori dalla gradinata Nord, mentre altri potrebbero attuare lo sciopero del tifo per la prima parte della partita.