Genoa-Milan, 105° match in serie A tra Grifone e Diavolo

Partita numero 105 in Serie A tra Genoa e Milan a livello di precedenti. L’ultimo pareggio allo stadio Ferraris è datato febbraio 2011, mentre il successo più recente rossoblù, sempre tra le mura amiche, risale all’ottobre 2016 con il punteggio di 3-0 (Ninkovic, Kucka aut., Pavoletti). Due gli ex tra le fila del Grifone: l’infortunato Zapata (111 presenze con il Milan, nel massimo campionato, tra il 2012/13 e il 2018/19) e l’attaccante Destro (3 gol in 15 incontri nella mezza stagione archiviata nel 2015). Vanta una presenza in Serie A il milanista Antonio Donnarumma tra i pali del Grifone nel 2012/13. Il bilancio dei precedenti tra i due tecnici, in Serie A, vede quattro successi per mister Maran, cinque per il coach Pioli e tre pareggi.