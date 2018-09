Genoa, mercoledì la sfida contro il Chievo

Un drastico abbassamento dei prezzi in tutti i settori. Per la partita di mercoledì sera con il Chievo, allo stadio Ferraris con inizio alle 21, il club ha adottato una politica di abbattimento dei costi dei biglietti. In mezzo alla doppia trasferta nel Lazio, solo questa opportunità per fare valere la legge di Marassi. Tre le vittorie ottenute nei primi tre incontri ufficiali disputati al ‘Tempio’, tra Coppa Italia e campionato.

I titoli di accesso sono acquistabili al Ticket Office del GMS al Porto Antico (chiuso solo nella giornata di lunedì), nelle ricevitorie Listicket e sul sito www.listicket.com. Questi i costi base (*tariffa ridotta 8-16 anni): Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Gradinata Sud: 20 euro (*10), Settore 5: 20 euro (*10), Settore Ospiti: 20 euro (*10). Biglietti gratis per gli Under 8 al Ticket Office. Presso le biglietterie dello stadio, il giorno del match, prezzo simbolico di 1 euro.

Per il match con il Chievo Verona gli Under 14 potranno entrare allo stadio gratuitamente, solo nel settore Distinti e Gradinata Sud, ritirando un biglietto al Ticket Office (chiuso lunedì) in via al Porto Antico 4, entro la giornata di martedì 25 settembre. L’ingresso allo stadio è previsto con l’accompagnamento di un adulto.