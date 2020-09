Genoa, mercato diviso tra diverse trattative

Un bel numero di operazioni concluse, ratificate con il timbro delle ufficialità. Altre in divenire, in aggiornamento, in definizione. Prima squadra, giovanili. La visita ieri del presidente Preziosi al ‘Signorini’, sede dell’incontro tra il team e una delegazione dell’Associazione Italiana Calciatori (presente l’ex centrocampista Davide Biondini), ha dato slancio per fare il punto con le ultime. Cento idee. Mille strade. La squadra diretta dal ds Faggiano, insediatosi a Villa Rostan con un pool di esperti nel ramo scouting, è attiva notte e giorno in questa fase di costruzione. Un laboratorio sempre connesso. In un mercato come questo, atipico per tempistiche e difficoltà post lock-down, ci vuole poi l’arte della pazienza per raggiungere gli obiettivi. Completare l’opera e snellire l’organico.