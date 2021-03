Genoa, Masiello: Il pari era più giusto

Masiello commenta il ko del Genoa contro la Roma di ieri all’Olimpico.

“Sicuramente negli ultimi 25 metri di campo è mancata un po’ la precisione però abbiamo fatto una partita attenta, concentrata specialmente nel secondo tempo quando abbiamo alzato un po’ il baricentro del gioco, peccato per questa sconfitta perché alla fine dei novanta minuti il pareggio era più giusto”.

“Tranquilli non lo siamo perché sinché non c’è la matematica salvezza non abbassiamo la guardia. E’ da un po’ che non vinciamo ma abbiamo avuto anche un calendario difficile, il Verona, il derby, prima l’Inter oggi la Roma, tutte squadre sulla carta molto forti. E’ stata una settimana molto intensa ed ora arrivano le partite che contano”