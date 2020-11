Genoa, Maran traballa: il derby di Coppa decisivo

Nonostante le smentite di rito la posizione dell’Allenatore del Genoa Maran è legato molto ai risultati del derby di Coppa e alla sfida di Udine.

I rossoblù si trovano in zona retrocessione in virtù di un pessimo avvio di stagione con all’attivo una sola vittoria, quattro sconfitte e due pareggi, tra i quali anche la stracittadina contro la Sampdoria.

Il patron rossoblù Enrico Preziosi ha espresso il suo parere sull’operato del tecnico trentino, anche in vista del derby di Coppa Italia.

«Proprio nel momento in cui stavano per vedersi i risultati del suo lavoro, è scoppiata l’emergenza Covid. Come si fa a pensare di metterlo in discussione? La sua carriera parla per lui, è una garanzia assoluta».