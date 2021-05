Genoa, l’operazione Strootman alla ricerca della conferma

L’ennesima operazione di recupero che ha funzionato. Al Genoa Kevin Strootman è rinato. Protagonista della salvezza del Grifone con 4 assist vincenti per altrettanti gol dei compagni di squadra. Il giocatore è un prestito secco dal Marsiglia, e l’ingaggio da 4 milioni che gli ha garantito il club francese è un ostacolo non da poco.

Le parti stanno lavorando per confermare l’olandese. Il giocatore non vorrebbe tornare in Francia ed il Marsiglia, pur di liberarsi del pesante ingaggio, potrebbe lasciarlo partire senza chiedere niente in cambio. Il Genoa potrebbe lavorare su un’ipotesi di altri due e tre anni contratto sui cui spalmare l’ingaggio da 4 milioni.