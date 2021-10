Genoa, l’ombra di Pirlo insidia Davide Ballardini

Ancora incerto il futuro tecnico del Genoa molto legato ai prossimi risultati che arriveranno sul campo.

In caso di nuovi risultati negativi, per Ballardini arriverebbe molto probabilmente l’esonero, con il club che, ricevuto il no di Gennaro Gattuso, avrebbe già individuato il nuovo profilo a cui affidare la panchina: Andrea Pirlo. L’ex centrocampista è attualmente ai box dopo l’esonero ricevuto al termine della scorsa stagione dalla Juventus e, dopo essere stato tra i papabili per approdare al Barcellona al posto di Koeman, con i blaugrana che hanno poi optato per l’opzione Xavi, potrebbe accettare la destinazione ligure per rimettersi in gioco e rilanciare le proprie carte in Serie A.