Genoa, le giovanili rossoblù ad un passo dallo Scudetto

A due partite dalla conquista del titolo di categoria. Sono giorni caldissimi per le (due) rappresentative del settore giovanile qualificatesi, dopo la conclusione della regular-season (e il quarto di finale passato dall’Under 17; vittoria 4-3 con il Milan), alle semifinali per l’assegnazione dello scudetto. La Figc ha comunicato il programma ufficiale: giorni, sedi, orari. La prima impegnata sarà l’U17 allenata da ‘Dudu’ Konko. Giovedì (ore 17) al Centro Sportivo Cavina di Bologna, i nostri ragazzi se la vedranno in gara secca contro la squadra felsinea, sorteggiata come ospitante. Nell’altra semifinale Roma-Spal. Finale martedì al Benelli di Ravenna (ore 19). Passando alll’Under 18, guidata da Gennarino Ruotolo, la semifinale con l’Inter, al Manuzzi di Cesena, è in calendario venerdì (ore 21, diretta tv Sky – 202). Nell’altra semifinale Roma-Atalanta. Finale lunedì (ore 19) al Manuzzi di Cesena.