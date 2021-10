Genoa, la situazione dell’infermeria rossoblu

Tre infortunati di lusso per il Genoa di Davide Ballardini che sperano nella sosta per gli impegni delle Nazionali per recuperare in vista della ripresa.

Ecco la situazione dell’infermeria:

Mattia Destro: l’attaccante si è fermato durante il riscaldamento per un fastidio al flessore. Nei prossimi giorni verrà sottoposto ad ulteriori esami, ma la sensazione è che possa essersi fermato in tempo, pronto per tornare a disposizione con il Sassuolo.

Domenico Criscito: anche per il difensore ci sono esami in vista. Il centrale ex Zenit è stato portato fuori praticamente di peso da alcuni membri dello staff sanitario di Davide Ballardini. La speranza è che possa trattarsi di una semplice distorsione alla caviglia. Qualora ci sia però l’interessamento dei legamenti, ecco che il tutto si complicherebbe. Serviranno comunque altri accertamenti.

Felipe Caicedo: fortunatamente è diversa la situazione per l’attaccante ecuadoriano. L’ex Lazio si prepara al rientro. Negli ultimi giorni ha alzato i ritmi del proprio allenamento e in queste due settimane di sosta si preparerà per essere pronto già in vista della sfida al Sassuolo.