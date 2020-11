Genoa, la rosa rossoblù si tinge d’azzurro

L’Italia chiama Mimmo Criscito e Luca Pellegrini. Il capitano e l’esterno del Genoa sono stati convocati in Azzurro per l’amichevole con l’Estonia in programma ‪l’11 novembre e per le gare di Nations League contro Polonia e Bosnia rispettivamente del 15 e del ‪18 novembre. I due giocatori genoani raggiungeranno Coverciano dopo la sfida di domani contro la Roma. Il capitano rossoblù torna in Nazionale dopo più di un anno, in Azzurro vanta già venticinque presenze. Per Pellegrini, ventuno anni, invece, il debutto deve ancora arrivare, nonostante sia nel giro della Nazionale maggiore da quasi due anni tra stage e impegni internazionali.

Non solo. Filippo Melegoni, Nicolò Rovella e Gianluca Scamacca: sono tre i giocatori del Genoa chiamati dall’Italia Under 21 per le prossime importanti sfide che aspettano gli Azzurri. Il commissario tecnico Paolo Nicolato ha diramato le convocazioni per le partite del girone di qualificazione all’Europeo di categoria contro Islanda, Lussemburgo e Svezia. I tre calciatori rossoblù domani, dopo la sfida con la Roma, raggiungeranno il ritiro di Tirrenia