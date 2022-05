Genoa, invasione dei tifosi rossoblù al Maradona

E’ salito a 800 il numero di biglietti settore ospiti acquistati dai sostenitori del Genoa per la trasferta di Napoli.

Una carovana di auto e pulmini, in partenza alle prime luci di domenica sotto la Gradinata Nord, è in via di allestimento per raggiungere il capoluogo campano in tempo per la partita. Altri viaggeranno con altri mezzi di trasporto. La prevendita per l’incontro sta viaggiando a gonfie vele in Campania. Il colpo d’occhio al “Maradona” sarà di quelli a effetto. I tagliandi del settore ospiti (“Tribuna Superiore Ospiti”) saranno reperibili fino a sabato (ore 19) nelle ricevitorie autorizzate e online. Per acquistare i biglietti ospiti ai residenti nella provincia di Genova è richiesta tessera Dna Genoa o carta “Our Way.