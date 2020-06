Genoa, incerto il futuro di Perin: spunta il Milan

Il futuro prossimo di Mattia Perin è molto complesso: il ritorno alla Juve per fine prestito è l’unico dato certo per ora.

L’attuale portiere del Genoa, in prestito secco dalla Juventus, è richiesto da svariati club di Serie A. Infatti negli ultimi giorni il Napoli e l’Atalanta si sono fatte avanti per capire le dinamiche di un eventuale acquisto. L’interesse più forte però, è del Milan che già in passato è stato vicinissimo all’acquisto del portiere di Latina.

Il portiere dopo l’esperienza negativa in bianconero, dove non ha trovato spesso il campo ed è stato vittima di un grave infortunio, è tornato al Genoa per giocare da titolare. Al termine di questa stagione il portiere tornerà a Torino, difficilmente Perin sceglierà di restare alla Juventus non essendo una prima scelta. Molto complicata anche una sua permanenza al Genoa.