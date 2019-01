Genoa, il 2019 rossoblù nel segno di Prandelli

Cinque partite come gustoso assaggio. Ora un anno per impiantare le proprie metodologie di lavoro e aprire un ciclo duraturo con il club di calcio più antico in Italia.

Si inaugura nel segno di mister Cesare Prandelli il 2019 del Grifone, che ha puntato su un nome eccellente per spianare le curve sulla strada.

Cambiare in corsa presuppone delle difficoltà. L’ex ct della Nazionale però ha già conquistato tutti nel primo mese di lavoro, per i suoi modi e anche il suo entusiasmo. “L’intenzione è provare a vivere un’esperienza personale e professionale gratificanti contribuendo, con il tanto lavoro che ci aspetta, a portare il più possibile in alto una società storica e così ricca di blasone come il Genoa” ha sottolineato più volte il nuovo coach.