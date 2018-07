Genoa, i magnifici 24 di Ballardini per Bardonecchia

Il Genoa Cfc comunica l’elenco dei calciatori convocati per la terza parte di preparazione pre campionato a Bardonecchia (31 luglio – 4 agosto).

PORTIERI Marchetti, Radu, Vodisek, Russo

DIFENSORI Spolli, Gunter, Criscito, Biraschi, Pereira, Romero, Lakicevic, Zukanovic

CENTROCAMPISTI Romulo, Mazzitelli, Lazovic, Bessa, Omeonga, Hiljemark, Laxalt

ATTACCANTI Piatek, Lapadula, Kouamé, Pandev, Spinelli, Medeiros, Dalmonte

La squadra partirà in bus Freccia Rossoblù dall’hotel Tower alle ore 10 di domani in direzione Bardonecchia; arrivo previsto per ora di pranzo. Il primo allenamento si terrà alle ore 17. Nel periodo di ritiro si terrà un’amichevole con l’Albissola il giorno 2 agosto, un’iniziativa della squadra che coinvolgerà i tifosi il 3 e un’amichevole in Francia contro il Montpellier il 4.