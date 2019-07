Genoa, Hilijemark: Ci stiamo conoscendo tra nuovi ed esperti

Box to box. In viaggio di nozze con Ellin, in luna di miele con il Genoa. Un’estate di corsa per Oscar Hiljemark dopo la parentesi di sei mesi che lo ha tenuto lontano dai campi.

“Sono stato in Sudafrica prima del ritiro in Austria. Ci vuole ancora qualche settimana prima di tornare in forma, il rientro comunque è avvenuto prima del previsto. Con il mister ho parlato un po’. L’impatto è stato positivo, si vede che è un tecnico preparato. Mi piace il gioco che puntiamo a sviluppare. Per attaccare gli avversari in profondità, oltre le linee, come per recuperare il pallone in fase difensiva, i movimenti sono molto importanti. Bisogna essere precisi a livello di meccanismi, il primo passo è conoscerci bene. Il nuovo ruolo di Pandev? Lui è una persona fantastica, un giocatore fortissimo. Goran è Goran!”.