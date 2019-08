Genoa, Grifone quasi al completo per il via del campionato

La conferma di tutti i punti di forza. Un paio di ritorni. Una sfilza di acquisti, sulla carta, in grado di alzare il tasso tecnico. E ancora. Un mister che ricerca i risultati con la chiave del gioco. Uno staff affiatato dalle precedenti esperienze comuni. Per restare ai risvolti che attengono al team, senza tirare in ballo la riorganizzazione del club, il Genoa che si affaccia al campionato si presenta così. Nessuna partenza eccellente in questa sessione. Qualche colpo che ha acceso un entusiasmo come non si vedeva da anni. I segnali convergono. L’ultimo periodo sarà incentrato sulle limature. Due giocatori per ruolo, secondo le indicazioni. E così sarà.

