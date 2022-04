Genoa e Samp, la corsa salvezza per rimanere in serie A

Corsa salvezza infuocata con una situazione critica per il Genoa, che ha ancora occasione di rientrare in corsa, ed una Samp in caduta libera che ha un buon cuscinetto di punti.

Di seguito il calendario delle squadre in corsa per non retrocedere fino al termine della Serie A 2021/22.

IL CALENDARIO DELLO SPEZIA (33 punti)

34° turno – Torino-Spezia

35° turno – Spezia-Lazio

36° turno – Spezia-Atalanta

37° turno – Udinese-Spezia

38° turno – Spezia-Napoli

IL CALENDARIO DELLA SAMPDORIA (29 punti)

34° turno – Hellas Verona-Sampdoria

35° turno – Sampdoria-Genoa

36° turno – Lazio-Sampdoria

37° turno – Sampdoria-Fiorentina

38° turno – Inter-Sampdoria

IL CALENDARIO DEL CAGLIARI (28 punti)

34° turno – Genoa-Cagliari

35° turno – Cagliari-Hellas Verona

36° turno – Salernitana-Cagliari

37° turno – Cagliari-Inter

38° turno – Venezia-Cagliari

IL CALENDARIO DEL VENEZIA (22 punti)

34° turno – Venezia-Atalanta

*20° turno – Salernitana-Venezia

35° turno – Juventus-Venezia

36° turno – Venezia-Bologna

37° turno – Roma-Venezia

38° turno – Venezia-Cagliari

*=Rinviata lo scorso 6 gennaio, verrà recuperata il 27 aprile

IL CALENDARIO DEL GENOA (22 punti)

34° turno – Genoa-Cagliari

35° turno – Sampdoria-Genoa

36° turno – Genoa-Juventus

37° turno – Napoli-Genoa

38° turno – Genoa-Bologna

IL CALENDARIO DELLA SALERNITANA (19 punti)

*19° turno – Udinese-Salernitana

34° turno – Salernitana-Fiorentina

**20° turno – Salernitana-Venezia

35° turno – Atalanta-Salernitana

36° turno – Salernitana-Cagliari

37° turno – Empoli-Salernitana

38° turno – Salernitana-Udinese

*=Rinviata lo scorso 21 dicembre, verrà recuperata il 20 aprile

**=Rinviata lo scorso 6 gennaio, verrà recuperata il 27 aprile