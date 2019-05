Genoa, Criscito terzo per palloni recuperati

Recuperi palla, fai ripartire l’azione. L’anello di congiunzione tra la fase difensiva e quella offensiva. Un intervallo, quello della cosiddetta transizione, determinante per gli sviluppi di ogni azione. Il capitano Mimmo Criscito è terzo in Serie A per numero di palloni recuperati. Sono stati ben 141. A pari merito con l’interista Brozovic, e dietro soltanto ai napoletani Koulibaly (154) e Allan (147). Non solo. Il capitano è primo per distacco tra i giocatori di fascia. Il secondo laterale in classifica è il laziale Lulic, tredicesimo in quella assoluta, con 115 palloni. Questa statistica, arricchita da quattro assist e due (pesantissimi) gol, rispecchia le caratteristiche del Genoa. Quinta squadra per passaggi intercettati con una media di 11.2 a partita.