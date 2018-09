Genoa, corsa al fotofinish per la campagna abbonamenti

Ultimi cinque giorni prima della chiusura definitiva della Campagna Abbonamenti 2018/19.

Dopo il superamento della quota per il campionato precedente (17.577), chissà che non si riesca a mettere i lustrini sul raggiungimento di 18mila ingressi stagionali. All’appello ne mancano 210. Il numero attuale è infatti di 17.790. Esattamente 300 in più rispetto al dato registrato in occasione del vittorioso esordio a Marassi con l’Empoli. E’ l’ultima chiamata. Sino alla giornata di domenica compresa, il personale in servizio al Ticket Office (ore 10-19) potrà soddisfare le richieste. Poi stop.

A livello di procedure è necessario presentarsi presso la rivendita ufficiale in via al Porto Antico 4 con il modulo, debitamente compilato e firmato, per la nuova legge sulla privacy. E’ scaricabile dall’apposita sezione del sito ufficiale, ma comunque disponibile in loco. E la tessera Dna Genoa su cui caricare l’accesso all’impianto che vale per tutta l’annata. Anche la Dna Genoa, per i non possessori, è richiedibile presso il Ticket Office, dove è scattata intanto la prevendita per il match con il Bologna al Ferraris (domenica, ore 15).

I biglietti singoli per la partita sono acquistabili anche presso le ricevitorie del circuito Listicket e sul sito www.listicket.com. E’ aperta anche la prevendita settore ospiti per i supporter emiliani che seguiranno la loro squadra: per l’acquisto non è richiesta la titolarità di tessera del tifoso. Questi i prezzi base (*tariffa ridotta 8-16 anni): Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 100 euro (*50), Distinti 40 euro (*20), Gradinata, Settore 5, Settore Ospiti: 25 euro (*15). Biglietti gratis per gli Under 8 al Ticket Office. Presso le biglietterie dello stadio, il giorno del match, prezzo simbolico di 1 euro.