Genoa, capitan Criscito: Mai più via dal Grifone

Il capitano del Genoa Mimmo Cirscitoconferma come il Genoa sia ormai per lui una scelta di vita.

“Il mio futuro? Ho ancora tre anni di contratto e qui sto benissimo – ha detto nel corso di una diretta Instagram con Antonio Nocerino – e un giorno mi piacerebbe allenare, cominciando dal ragazzi, come la Under 15 o la Under 16, ma c’è tempo”.

Insomma ormai il capitano del Grifone si vede a Genova a vita e, dopo aver lasciato due volte il Grifone prima per la Juve e poi per lo Zenit San Pietroburgo ora non se ne vuole più andare via dalla Liguria.