Genoa, Blessin contestato dai tifosi a Pegli

Blessin confermato ma l’ambiente del Genoa è subbuglio con il tecnico contestato dai tifosi.

Fuori dal centro sportivo Pio-Signorini, è apparso uno striscione firmato Gradinata Nord che contestava in modo evidente il mister.

La scritta non lascia scampo ad interpretazioni: “Blessin game over”. Lo striscione è subito diventato virale anche sui social e mostra i segni di insofferenza da parte dei tifosi del Grifone nei confronti dell’allenatore.

Stando alle ultime indiscrezioni, nei vertici del club non tutti sarebbero favorevoli al suo addio: una parte di spinge fortemente per la conferma, l’altra per il cambio.

In precedenza si erano già fatti anche i nomi dei possibili sostituti con mister Aurelio Andreazzoli in pole position. Resta viva anche la soluzione interna Gilardino mister della Primavera.