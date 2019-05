Genoa, Biraschi: Siamo padroni del nostro destino

Un allenamento tiratissimo concluso dal pranzo al ‘Signorini’. Poi un salto al Museo al Porto Antico, a margine dell’incontro tra i “Genoa Tribe”, i giovani affiliati alla tribù rossoblù, con i compagni Christian Kouamè e Andrei Radu. Il vice-capitano Davide Biraschi ha parlato ai microfoni di Sky della sfida con l’Atalanta. “E’ la squadra peggiore che potessimo incontrare in questo frangente, spesso però abbiamo fatto bene contro i team più forti. Juventus e Napoli per esempio. Contro la Roma abbiamo dimostrato i nostri valori. Sabato servirà lo stesso atteggiamento, la stessa prova di pochi giorni fa. Siamo padroni del nostro destino: non guardiamo in casa d’altri. Il rigore all’ultimo? Sanabria è un ragazzo fantastico. E’ stato coraggioso a tirare: si rifarà presto”.