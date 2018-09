Genoa, biglietti a prezzi speciali contro il Chievo

Tre partite in otto giorni, di cui due in trasferta. Si inizia con la Lazio, si finisce con il Frosinone.

In mezzo l’impegno di mercoledì prossimo al Ferraris con il Chievo Verona (ore 20:30), Un avversario indigesto negli incroci del recente passato. I biglietti per assistere alla partita sono già reperibili al Ticket Office del Genoa Museum and Store (orario continuato 10-19), dalle ore 15 nelle ricevitorie autorizzate del circuito Listicket e on-line su www.listicket.com.

Sono stati abbassati i prezzi in tutti i settori dello stadio, rispetto alle gare con Empoli e Bologna. Questi i costi base (*tariffa ridotta 8-16 anni): Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Gradinata Nord 25 euro (*10), Gradinata Sud: 20 euro (*10), Settore 5: 20 euro (*10), Settore Ospiti: 20 euro (*10). Biglietti gratis per gli Under 8 al Ticket Office. Presso le biglietterie dello stadio, il giorno del match, prezzo simbolico di 1 euro.

Per il match con il Chievo Verona gli Under 14 potranno entrare allo stadio gratuitamente, solo nel settore Distinti e Gradinata Sud, ritirando un biglietto al Ticket Office in via al Porto Antico 4, entro la giornata di martedì 25 settembre. L’ingresso allo stadio è previsto con l’accompagnamento di un adulto.