Genoa-Atalanta, Andreazzoli: Grande rammarico per il ko

Fa male veder sfuggire il risultato quando lo hai riacciuffato in extremis e le statistiche parlano di un match a lungo sul filo dell’equilibrio.

Mister Andreazzoli fa professione di equilibrio in sala stampa.

“Dobbiamo accettare il verdetto, resta un grande rammarico. La sconfitta va digerita. L’ha decisa il colpo di un calciatore. Dopo il pareggio non abbiamo buttato il cappello per aria. Provare a vincere è una componente positiva in chi fa fatica. Questo è il calcio. Un’altra volta toccherà a noi. Sono soddisfatto dell’impegno in una giornata in cui era complicato per il caldo. Questa prova aumenta la consapevolezza di ciò che possiamo fare”.