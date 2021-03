Genoa, allenamenti a Pegli per la truppa di Ballardini

Allenamenti tirati e doppie sessioni. Un programma concentrato. Al Centro Signorini i lavori procedono a spron battuto sotto la direzione di mister Ballardini, a margine degli sviluppi atletici a firma dei preparatori. Con l’ultima seduta di sabato, il ciclo di sessioni settimanali cala il sipario. Dopo il riposo accordato dallo staff domenica, si aprirà di nuovo per portarci sul palcoscenico del Ferraris, per la sfida con la Fiorentina del 3 aprile. Le assenze degli elementi impegnati con le nazionali sono state sopperite con gli accorgimenti adottati in queste specifiche. Il loro rientro si completerà a giorni scaglionati, per unirsi ai compagni rimasti a disposizione.