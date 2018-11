Genoa, 300 i biglietti venduti per Torino

Una delle trasferte più gettonate del campionato. Come vuole la tradizione.

Nello spirito di amicizia che lega i tifosi più caldi delle due squadre e di antichi valori comuni. Anche quest’anno l’incontro con i granata vedrà un bel numero di supporter rossoblù allo stadio “Grande Torino” per sostenere Piatek e compagni, reduci dalla buona prova nel derby. I Genoa Club Oregina, Amt, Figgi do Zena, Red and Blue e San Teordoro hanno organizzato il viaggio in pullman per la partita in programma domenica alle 15. I biglietti ospiti sono in vendita, senza restrizioni anche per i non tesserati, nelle ricevitorie VivaTicket e in modalità on-line. Il prezzo è di 20 euro (10 per gli Under 16) più diritti. C’è tempo sino alle ore 19 di sabato.