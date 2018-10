Genio Guastatori neutralizza bomba della 2^ Guerra Mondiale in porto

Il 32° Reggimento Genio Guastatori è stato attivato a seguito del rinvenimento di un ordigno bellico individuato nell’area portuale di Genova Sampierdarena.

Un nucleo di ricognizione specializzato ha effettuato la ricognizione procedendo all’immediata messa in sicurezza dell’area.

È stata rinvenuta una granata inglese da 300mm della 2^ Guerra Mondiale, di 400kg all’interno di uno scavo, a circa due metri di profondità, in un’area di cantiere già delimitata.

Gli artificieri dell’Esercito hanno proceduto alla rimozione e al trasporto della granata presso un’area sicura ed idonea, per operare la neutralizzazione dell’ordigno.

Le attività di bonifica rientrano tra i compiti istituzionali dell’Esercito – il 32° reggimento genio guastatori ha già eseguito, nell’anno corrente, 80 interventi di bonifica nelle tre regioni di competenza per territorio (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta).

In questo particolare caso si è operato con la massima celerità, pur sempre nel rispetto delle procedure di sicurezza, per non rallentare i lavori in corso volti a migliorare la viabilità cittadina già critica a seguito del crollo del ponte Morandi.