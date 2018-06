Gaslini rinvia operazioni chirurgiche programmate, assessora Viale chiede spiegazioni

“Ho dato immediatamente incarico ad Alisa di convocare quanto prima la direzione strategica dell’Istituto Gaslini”.

La vicepresidente e assessora alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, ha reagito così in merito al caso denunciato da alcune mamme e riportato oggi dai media sugli interventi chirurgici programmati all’Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova, che sarebbero stati rinviati per garantire al personale medico e infermieristico di andare in ferie quest’estate.

“Regione Liguria – ha aggiunto la vicepresidente Viale – ha attivato tutti gli strumenti per sostenere l’Istituto Gaslini, aumentando di 1 milione di euro il tetto di spesa per il personale. Sono state garantite in tempo utile tutte le deroghe per gli anestesisti.

Per quanto riguarda gli infermieri sono in itinere le procedure del cosiddetto ‘concorsone’. Su questo la direzione aziendale ha a sua disposizione tutti gli strumenti utili per far fronte alla situazione estiva, ad esempio con assunzioni di personale a tempo determinato.

Come ogni anno, tutti gli ospedali e quindi anche il Gaslini, riducono il numero di interventi programmati ma questo deve avvenire senza creare disagio alle famiglie, grazie ad una corretta programmazione che quest’anno, evidentemente, è mancata, forse perché essendoci una direzione sanitaria in procinto di pensionamento, è mancata una visione d’insieme delle necessità”.