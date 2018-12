Gaslini, make a wish: il piccolo Gaetano grande Carabiniere per un giorno

Era un desiderio che serbava nel suo cuore da tempo: diventare Carabiniere e salire su una di quelle velocissime gazzelle che tante volte ha visto sfrecciare a sirene spiegate nella sua città.

Finalmente, grazie all’associazione Make- A- Wish e ai Carabinieri, il sogno si è avverato nella caserma di Forte San Giuliano a Genova.

Per Gaetano, bambino di 9 anni in cura al Gaslini per una rara malattia, il sogno è divenuto realtà quando ieri ha varcato il portone della caserma, dove è stato accolto dal generale Paolo Nardone, dal colonnello Riccardo Sciuto e dagli altri Carabinieri del Comando provinciale.

Ad attenderlo nel piazzale c’era una potentissima Alfa Romeo Giulietta del Nucleo Radiomobile, sulla quale il piccolo è salito dopo aver vestito materialmente i panni del Carabiniere grazie all’uniforme regalatagli dall’associazione Make- A – Wish.

Dopo un giro a sirene spiegate, il neocarabiniere ha potuto visitare la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Genova e manovrato il robot degli artificieri antisabotaggio.

Dopo la visita, c’è stata la classica foto ricordo sul ponte levatoio di Forte San Giuliano tra i Carabinieri, insieme a mamma Laura, il medico del Gaslini e la direttrice generale Sune Frontani e volontarie di Make- A – Wish, grazie alle quali è stato possibile per tutti condividere questo momento di gioia che ha suscitato una grande emozione non solo al piccolo Gaetano.

Infine, Gaetano ha ricevuto i doni da parte del Colonello Sciuto: non potevano essere se non i modellini dei mezzi dell’Arma dei Carabinieri.