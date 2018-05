Garlenda: a Ottonello e al Molassana il Memorial Cavalli

SAVONA. 28 MAG. Il genovese Giovanni Ottonello (Zena Bike) ha vinto per distacco il Memorial Renzo Cavalli, gara organizzata in maniera impeccabile dall’ Unione Ciclistica Garlenda, guidata da Antonio Pincin, e riservata agli amatori, per ricordare la figura di uno dei più attivi ed appassionati dirigenti del ciclismo ligure. Ottonello ha preceduto Stefano Fatone (Aurora Brescia) e Leonardo Vignone ( Filtri Milano).

Fra i locali da segnalare la bella prova dell’ ex enfant prodige Elviro Rolando che ha ottenuto il risultato migliore fra i savonesi (pur essendo tesserato a Genova) ottenendo il quarto posto assoluto ed il secondo in Fascia A.

La gara, che è stata disputata su di un percorso di 60 chilometri ed ha visto il tratto agonistico concludersi in cima alla impegnativa salita della Madonna della Guardia di Alassio, era valida sia quale prova del campionato regionale, sia del campionato provinciale cicloamatoriale della Fci.

In campo femminile vittoria per Simona Massaro (Bici Sport Carcare), che ha preceduto la compagna di squadra Ornella Buonaiuto e Grazia La Placa (Circolo Sportivo Ortovero).

Fra le società si è imposto il Molassana con 2.254 punti sull’ Ortovero (1.206) e lo Zena Bike (483).

Questi i risultati.

Assoluta: 1) Giovanni Ottonello (Zena Bike); 2) Stefano Fatone (Aurora Brescia); 3) Leonardo Vignone ( Filtri Milano); 4) Rolando (Gesaor Ge); 5) Codebò (BC Store Carcare); 6) Timo (Zena Bike); 7) Ferrari (id); 8) Tabò (DLF Albenga); 9) Floccia (Ortovero); 10)Monteleone (Carcare).

Fascia A: 1) Giovanni Ottonello; 2) Floccia Matteo.

Fascia B: 1) Leonardo Viglione; 2) Elviro Rolando; 3) Antonio Ferrari (Zena Bike).

Fascia C: 1)Stefano Fatone ; 2) Giampaolo Codebò; 3) Alessandro Tabò; 5) Pagliasso (DLF Albenga).

Fascia D: 1) Andrea Timo; 2) Giorgio Citro Lucas (Ortovero); 3) Marco Pasqualini (Ucla Laigueglia); 4) Di Noto ( Ortovero); 5) Tornago ( id).

Fascia E: 1) Mauro Monteleone; 2)Marco Romita (Ortovero); 3)Giuseppe Scarone (DLF Albenga).

Femmnile: 1) Simona Massaro (Bici Sport Carcare); 2) Ornella Buonaiuto (id); 3) Grazia La Placa (Circolo Sportivo Ortovero); 4)Robutti (Molassana); 5) Gollo (DLF Albenga).

Società: 1) Molassana (2.254); 2) Ortovero (1.206); 3) Zena Bike (483); 4) Dlf Albenga (432); 5) Aurora Brescia (360); 6)DMFiltri Milano (310); 7) Bicistore Carcare Fci (254); 7) Bicistore Carcare Acsi (254); 9)Cei pedale Imperiese (200); 10) Team Gesaor Genova (161).

PAOLO ALMANZI