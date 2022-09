Garibaldi (Lega): salvare piscina olimpionica, assurda scelta amministrazione Ghio

“La Lega si è mossa tempestivamente per salvare la piscina comunale olimpionica di Sestri Levante, dopo l’assurda scelta fatta dall’amministrazione Ghio.

A seguito della mia interrogazione in consiglio regionale, nella quale ho portato a conoscenza la problematica relativa alla trasformazione di una parte dell’impianto in Acquapark/Acquafun, abbiamo scoperto che in Regione Liguria non sono mai arrivate richieste d’aiuto dall’amministrazione di Sestri Levante per mantenere la piscina comunale olimpionica nello stato attuale.

Ricordo che la questione è legata al fatto che la precedente gestione è andata in fallimento e la nuova gestione, per ridurre i costi, ha proposto la trasformazione.

Mi auguro che attraverso il mio intervento in Regione Liguria si possa trovare una soluzione per mantenere la piscina comunale olimpionica di Sestri Levante, dove si allenano anche atleti che hanno ottenuto grandi successi a livello nazionale e mondiale”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega) a seguito dell’interrogazione discussa stamane in consiglio regionale.