Garibaldi: avviare vaccinazioni anti Covid nei centri di accoglienza in Liguria

“Considerando che la questione della campagna di vaccinazione anti Covid è una questione di salute pubblica e della collettività, abbiamo chiesto alla giunta regionale di sapere come intendano procedere per la campagna di vaccinazione all’interno dei centri di accoglienza dei minori non accompagnati in Liguria”.

Lo ha dichiarato stamane il capogruppo regionale Luca Garibaldi (Pd).

“Inoltre – ha aggunto Garibaldi – il periodo estivo per la Liguria è sinonimo di un maggior afflusso di turisti, ma purtroppo lo stato in cui versano le nostre strade porta molti ad usare i mezzi di trasporto pubblico per muoversi in Liguria o per raggiungerla.

Le condizioni, però in cui versano i nostri mezzi non sono degne, e il numero di mezzi non risulta in nessun modo sufficiente per tutti gli utenti.

Infine, proprio per una questione legata alla pandemia da coronavirus, sarebbe auspicabile un aumento dei mezzi di trasporto per assicurare il distanziamento fisico sufficiente.

Per questo motivo abbiamo chiesto all’assessore competente se ha intenzione di convocare urgentemente un tavolo con i rappresentanti del Governo, delle associazioni dei consumatori e di Trenitalia per valutare la problematica del sovraffollamento dei treni e individuare possibili soluzioni”.