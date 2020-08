Galleria Monte Galletto e tratto di A7 chiusi da questa notte, le altre

La Galleria Monte Galletto resterà chiusa fino a martedì 25 agosto

Sull’autostrada A7 Serravalle-Genova fino a martedì 25 agosto, verranno eseguiti lavori di consolidamento all’interno della galleria Monte Galletto, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano.

Ecco i provvedimenti che verranno adottati:

Gli utenti che da Genova sono diretti in A7 in direzione Milano potranno utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Bolzaneto da cui entrare in A7 in direzione nord.

In alternativa, da Genova Ovest potranno entrare in A7 lungo cui, procedendo verso Milano, verranno deviati obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante dove uscire alla stazione di Genova Est da cui rientrare seguendo le indicazioni per Milano.

Ulteriore alternativa è quella di utilizzare il percorso A10-A26 per raggiungere la A7 tramite la Diramazione Predosa-Bettole.

Sarà inoltre chiuso il bivio che dalla A7 sud conduce in A12, per cui agli utenti che lungo la A7 provenendo da Milano sono diretti in A12 si consiglia di proseguire fino a Genova Ovest da cui uscire e rientrare seguendo le indicazioni per Livorno.

Si specifica che da Genova Ovest si potranno raggiungere regolarmente la A10 Genova-Savona e la A12 Genova-Sestri Levante così come dalla A12 sarà possibile accedere in A7 sia verso Genova che verso Milano.

Le altre chiusure notturne

Tratto Chiuso tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia fino alle 06:00 del 11/08/2020 per lavori.

A12 Genova-Livorno al Km 4.2 in direzione Genova, tratto Chiuso tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova fino alle 06:00 del 11/08/2020 per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 128.7 in direzione Milano, tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto fino alle 06:00 del 11/08/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 20.2 in direzione Genova, tratto Chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori fino alle 06:00 del 11/08/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra’. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Arenzano.

Il traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do