Furto in casa del calciatore Depaoli a Nervi. Altro colpo in Albaro

Furti in casa a Genova. L’altra notte i ladri sono entrati in azione nella casa a Nervi del calciatore della Samp in casa del calciatore della Samp Fabio Depaoli e della compagna Diletta Piacentini, giovane “influencer” dei social network.

Secondo quanto riferito, si tratta di due malviventi che, in tuta mimetica, sono passati dalla finestra del terrazzo e sono entrati nell’appartamento in viale della Palme e, dopo avere rubato borse griffate e denaro, sono fuggiti.

Nel frattempo, la giovane compagna del calciatore della Samp è tornata a casa, ma non ha potuto fare altro che chiamare il 112.

Depaoli era impegnato con la Samp a Cittadella, in provincia di Padova.

Nell’abitazione sono tempestivamente intervenuti gli agenti di una Volante, che hanno accertato come che i ladri avessero rubato di due borse e un portafoglio di marca del valore con denaro per complessivi circa 4mila euro.

Un altro furto di borse griffate è avvenuto nel pomeriggio in un’abitazione di una donna in via Nizza a Genova Albaro, dove sono spartite tre Louis Vuitton del valore di alcune migliaia di euro. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti delle Volanti.